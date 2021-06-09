Министерство иностранных дел (МИД) России упрекнули США в том, что они отказываются предоставлять спутниковые снимки о сбитом в 2014 году над Донбассом малазийском Boeing рейса МН17, скрывая таким образом важные факты.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА "Новости" в среду, 9 июня.

"Американцы до сих пор упрямо категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014 года, когда произошла катастрофа с малайзийским "Боингом". На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются ", - сказал Лавров.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе 17 июля 2014 года. На борту авиалайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. А летом прошлого года СБУ уведомила о подозрении трех россиян и украинца, причастных к трагедии МН17 на Донбассе.

Также "Страна" писала о том, что сегодня в Нидерландах проходит суд по делу о сбитом на Донбассе Boeing рейса МН17. На заседании изучают улики указывающие на то, что лайнер был сбит ракетой "Бук". Также во время судебного процесса продемонстрировали видео, на котором зенитно-ракетный комплекс якобы направляется в сторону пгт Первомайское, подконтрольному "ДНР".