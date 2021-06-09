Россия и Китай создали военный альянс, задача которого - вытеснить США с мировой арены.

Такое мнение высказал немецкий политолог Йоахим Краузе в статье для газеты Die Welt

По мнению эксперта, регулярные поставки в Китай новейших типов оружия и совместные учения РФ и КНР говорят о том, что альянс двух стран "уже стал реальностью". Краузе напомнил, что Россия поставила в Пекин ЗРК С-400 и истребитель Су-35, а также принимает участие в создании китайской системы ПРО.

Также на военный союз указывает и тот факт, что как только Россия разместила свои войска у границы Украины, Китай усилил давление на Тайвань.

Политолог считает это сигналом о готовности Китая оказать России военную помощь при необходимости.

Основной задачей такого военного союза Йоахим Краузе считает вытеснение США из зон геополитических интересов России и Китая.

Отмечается, что Россия и Китай занимают вторую и третью позиции в мировом рейтинге по вооружения, уступая только США. Но вместе они значительно превосходят американцев, в том числе и по ядерным вооружениям.

Создание российско-китайского военного альянса, считает Краузе, мотивировано общими целями Москвы и Пекина — обе страны видят в США своего противника, который развивает сеть военных альянсов.

"Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов", — пишет он.

Напомним, ранее Китай сравнил позицию США по коронавирусу с заявлениями о запрещенном оружии в Ираке.

Ранее "Страна" писала, что Генсек НАТО объявил о готовности защищать союзников от Минска и Москвы.