Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили российский газопровод "Северный поток-2", отвод войск РФ от границ нашей страны и совместные шаги по углублению партнерства.

О переговорах Зеленского и Трюдо сообщает Офис президента Украины в среду, 9 июня.

Президент Украины заявил, что проект "Северный поток - 2", который российский президент объявил почти достроенным, является политическим оружием РФ.

"Мы считаем, что достройка "Северного потока - 2" укрепит Россию как игрока на карте мира", - сказал Зеленский.

Глава государства также сообщил Трюдо о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Президент заявил, что по состоянию на сегодняшний день произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения с временно оккупированных территорий и от украинских границ.

"Россия почти не проводила отвод. Из 105 тысяч российских военных только 11 тысяч пошли назад", - сказал Владимир Зеленский.

Он также заявил о важности сохранения международного давления на РФ с целью достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

В свою очередь Джастин Трюдо подтвердил неизменную поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность с нашим государством в противодействии продолжающейся агрессии РФ.

"Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину", - сказал он.

Стороны также скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов "Большой семерки" и НАТО, которые состоятся в ближайшее время. Собеседники обсудили практическое взаимодействие с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в Альнсе.

Отдельное внимание стороны уделили усилению координации между Украиной и Канадой в деле о причастности Ирана к крушению самолета рейса PS752 и привлечении виновных к ответственности.

"Владимир Зеленский подтвердил приглашение Джастину Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - добавили в ОП.

Напомним, ранее Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Лидер Украины также рассказал американскому коллеге о ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ. Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы нашей страны до сих пор наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения. Стороны также затронули вопросы энергетической безопасности. Президент США отметил, что он является противником реализации проекта "Северный поток - 2". Зеленский сказал, что газопровод создает серьезную угрозу и является вызовом

Также мы рассказывали, что недавно Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии реформы, второй транш и ковид-паспорта.