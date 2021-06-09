Во Львовской области представители "Нацкорпуса" не дали дипломатам из консульства РФ во Львовской области возложить цветы к памятнику Пушкина в селе Заболотовцы Жидачевского района.

Видео инцидента опубликовано в YouTube.

В честь 222-й годовщины со дня рождения Пушкина сотрудники консульства хотели возложить к его памятнику цвет, однако представители "Национального корпуса" не дали им этого сделать. Они вели себя агрессивно, не пускали дипломатов к памятнику, толкали сотрудников консульства.

"Чей Крым? Кто воюет на Донбассе? Убирайтесь в Россию и там диктуйте свои права! Вы немые? Чего молчите? Делаете клоунаду из этого! Наша страна! Наши герои!" - говорили радикалы.

Сотрудники российского консульства не стали общаться с присутствующими и покинули Заболотовцы на автомобиле, забрав с собой цветы.

После этого "Нацкорпус" потребовал у администрации села в кратчайшие сроки снести памятник поэту.

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