Толкались и кричали. Во Львовской области радикалы не дали российским дипломатам возложить цветы Пушкину
Во Львовской области представители "Нацкорпуса" не дали дипломатам из консульства РФ во Львовской области возложить цветы к памятнику Пушкина в селе Заболотовцы Жидачевского района.
Видео инцидента опубликовано в YouTube.
В честь 222-й годовщины со дня рождения Пушкина сотрудники консульства хотели возложить к его памятнику цвет, однако представители "Национального корпуса" не дали им этого сделать. Они вели себя агрессивно, не пускали дипломатов к памятнику, толкали сотрудников консульства.
"Чей Крым? Кто воюет на Донбассе? Убирайтесь в Россию и там диктуйте свои права! Вы немые? Чего молчите? Делаете клоунаду из этого! Наша страна! Наши герои!" - говорили радикалы.
Сотрудники российского консульства не стали общаться с присутствующими и покинули Заболотовцы на автомобиле, забрав с собой цветы.
После этого "Нацкорпус" потребовал у администрации села в кратчайшие сроки снести памятник поэту.
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