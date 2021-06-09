В расследовании дела о получении руководителем Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) неправомерной выгоды появились новые подробности. Правоохранители сообщили о подозрении директору одного из предприятий в Николаевской области в подозрении. По данным следствия, он ранее подарил элитный внедорожник руководителю НААН.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Ранее руководителю НААН было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В частности, в том, что он получил неправомерную выгоду в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем за содействие в назначении на должность директора одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины, и непрепятствование заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности", - напомнили правоохранители.

В то же время, по данным полиции, руководитель НААН способствовал зачислению определенного лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих документов на рассмотрение Президиума НААН. За свое содействие уже бывший руководитель НААН получил в подарок элитный внедорожник.

Во вторник, 8 июня, следователи Нацполиции сообщили директору о подозрении во взятке руководителю НААН за совершение указанных действий в пользу его отца.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Согласно ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, ему грозит наказание в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, в декабре прошлого года правоохранители сообщили руководителю НААН Ярославу Гадзало о подозрении во взяточничестве.

В января 2020 года детективы НАБУ сообщили Гадзало и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.

В апреле 2021 года Киевский апелляционный суд отстранил от должности президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзало.