В Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Однако в некоторых регионах ситуация отличается: например, в Киеве растет число новых случаев заражения, а в Хмельницкой области количество госпитализаций.

Об этом сообщает Национальная академия наук.

Так, ученые отмечают рост числа новых случаев Covid-19 в столице, впрочем, эта тенденция не повлияла на число новых госпитализаций - оно не растет.

В стране также наблюдается уменьшение числа положительных образцов ПЦР-тестов. При устойчивых объемах тестирования их недельная доля составила 1,4% против 2,4% неделю назад и 3,7% две недели назад. Их динамика хорошо соответствует числу новых больных по дате проведения ПЦР-тестов.

Однако в Хмельницкой области, по данным Центра общественного здоровья, резко выросли госпитализации. Такая информация не подтверждается динамикой госпитализаций от Meddata, а также противоречит другим эпидемическим показателям, которые указывают на снижение заболеваемости по всей стране, сообщили ученые.

Напомним, в МОЗ напомнили украинцам, через сколько дней должна быть введена вторая доза вакцины против коронавируса.

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