Истребитель военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии МиГ-29 во время учений "Шабла 21" пропал с радаров, выполняя тренировочное задание. Связь с самолетом пропала ночью в среду, 9 июня.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны республики сообщает телеканал BTV.

В настоящий момент ведется поиско-спасательная операция. В ней задействованы силы и средства военно-морских сил (ВМС), пограничной полиции и ВВС.

По данным СМИ, МиГ-29 пропал с радаров во время выполнения тренировочного задания над акваторией страны.

Напомним, недавно американские военные во время учений в Болгарии по ошибке ворвались в мастерскую и наставили оружие на рабочих. 11 мая семеро солдат вторглись в мастерскую в деревне близ Пловдива. Вторжение было зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия. Владельцы мастерской утверждают, что солдаты были американцами, потому что они разговаривали на английском.

Также рассказывали, как в России в Тверской области во время тренировочного полета разбился истребитель Су-30, экипаж самолета катапультировался. Позже поступила информация о том, что разбившийся Су-30 был во время учений случайно сбит другим самолетом.