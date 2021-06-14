Неделя с 14 по 20 июня выдастся благоприятной для денежных поступлений, на которые многие знаки Зодиака могли не рассчитывать. Звезды советуют быть экономными и рациональными в течение этих семи дней, избегать спешки, чаще выезжать на природу и отдыхать. Луна в этот период будет в фазе роста, поэтому важно аккумулировать в себе энергию, не размениваться на мелкие проблемы, а стараться работать на перспективу.

Ниже публикуем астрологический прогноз для каждого знака зодиака на предстоящую неделю.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе старайтесь не связываться с чиновниками и госслужащими. Прислушивайтесь к советам близких вам людей и доверяйте внутреннему чутью. Больше говорите с родными людьми о том, что происходит в вашей жизни, что вас беспокоит, не накапливайте тревоги в душе.

Телец (21.04 - 21.05)

У вас хорошие перспективы для профессионального развития, но главное не спешить, чтобы не переделывать то, что уже сделано. Расширяйте полезные знакомства, во время передвижения по городу старайтесь обходиться общественным транспортом или такси, а не личным автомобилем. Есть риск неприятностей на дороге.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Неблагоприятная неделя для решения бытовых проблем из-за непредвиденных расходов, зато прекрасный период для общения. Пишите больше новостей, постов в соцсетях, общайтесь на расстоянии, отправляйте любовные послания и милые поздравления знакомым, сообщайте важную информацию. Будьте больше на виду и слуху.

Рак (22.06 - 22.07)

Начало недели - идеальное время для деловых инициатив, однако легкого успеха ожидать не стоит. Во второй половине недели может быть сложнее устоять перед искушениями. Также важно быть внимательными к своим близким и не обременять их своими заботами.

Лев (23.07 - 23.08)

Для исполнения мечты понадобится совсем немного искренности и работы. Абстрагируйтесь от всех обязанностей и делайте то, что хочется именно вам. Неделя будет благоприятной для того, чтобы уделить внимание своей внешности и отправиться за покупками.

Дева (24.08 - 23.09)

Старайтесь быть последовательным и логичным насколько это возможно. Пусть эмоции не берут верх над вашим разумом. Проявляйте осторожность в принятии решений, а лучше доверьтесь стечению обстоятельств. В вашем положении: все, что ни делается, все к лучшему.

Весы (24.09 - 23.10)

Удачная неделя в любви и творческой деятельности. Вам просто необходимо, чтобы вас кто-то выслушал. Поделитесь планами с другом, даже если все идет хорошо, вы утвердитесь в своем решении. В бизнесе рисковать не стоит.

Скорпион (24.10 - 22.11)

События в вашей жизни словно поставлены на "стоп", все проходит вяло и монотонно. Однако одна яркая деталь или незаурядное мероприятие способно изменить порядок вещей. Выходные используйте для укрепления отношений с любимым человеком.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Общение с друзьями на этой неделе может принести разочарование. Но это не сбавит поток энергии, которая бьет через край. Вторая половина недели будет наполнена приятными неожиданностями и сюрпризами, в которых вы станете ключевым игроком.

Козерог (22.12 - 20.01)

Понедельник - хороший день в сфере бизнеса и здоровья. Но старайтесь никому не одалживать денег. Ждите неожиданных деловых предложений на этой неделе. Включите дисциплинированность и выдержку на полную, поскольку ситуация может быть сложной. В конце периода желательно избегать бытовых забот.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев ждет хлопотная неделя, которая поможет укрепить отношения с коллегами. Звезды обещают вам успех в профессиональной деятельности. Некоторые проблемы возможны в личной жизни, но на горизонте уже маячат новые отношения. Поэтому для печали нет повода. Впереди может быть роман или другое увлечение.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На работе и в личной жизни произойдут изменения, хоть время не совсем подходящее для них. Вы не готовы менять режим дня и привычный ритм жизни. Ищите подстраховку и моральное успокоение в друзьях, займитесь творческими проектами, уделите время своему хобби.