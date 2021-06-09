В селе Парышков Киевской области правоохранители задержали мужчину, который обстрелял своих односельчан. Нападавшего разозлил лай их собаки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона в сети.

На место происшествия немедленно прибыли наряд реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции.

По их данным, на одной из сельских улиц 32-летнего мужчину раздражал лай, из-за чего между ним и односельчанами возникла драка.

После этого мужчина отправился домой, взял пистолет и выстрелил в сторону двух односельчан, а третьему нанес удары рукоятью по голове. После этого он скрылся с места происшествия.

Мужчину с ранением грудной клетки и женщину с повреждением бедра госпитализировали в больницу.

Злоумышленника быстро отыскали по месту жительства. У него изъяли пистолет и направили на экспертизу.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

На видео, который публикует "Киев оперативный", запечатлены женщина и раненый мужчина. Показана также рана от пули.

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