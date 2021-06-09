Национальный банк Украины (НБУ) в среду, 9 июня, установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел, а евро подорожал.

Соответствующие данные обнародованные на сайте НБУ.

В среду доллар стоит 27,17 гривен, что меньше на две копейки, чем во вторник. Курс евро составляет 33,11 гривен за единицу валюты. По сравнению с предыдущим рабочим днем евровалюта поднялась в цене на четыре копейки.

Курс НБУ на 9 июня. Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, курс гривни на межбанковских валютных торгах во вторник, 8 июня, прибавил в весе на 11 копеек.

"Страна" днем ранее рассказывала, на межбанке шла бурная торговля. Объем сделок на Bloomberg вырос более чем вдвое и вышел на максимум этого года - $324 млн. Кроме того, мы разбирались, почему доллар дешевеет, а евро растет в цене.

Также мы разбирались в прогнозе экономического развития Украины и Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, которые обнародовал премьер-министр Денис Шмыгаль. Кабинет министров ожидает, что курс гривны будет находиться в диапазоне 28-29 грн/$, инфляция в следующем году снизится до 6,2%, а в 2023 году - до 5%.