В среду, 9 июня, суд в Нидерландах продолжает рассматривать дело о сбитом в 2014 году над Донбассом малазийском Boeing рейса МН17. Сейчас в суде изучают улики указывающие на то, что лайнер был сбит ракетой "Бук". Также во время судебного процесса продемонстрировали видео, на котором зенитно-ракетный комплекс якобы направляется в сторону пгт Первомайское.

Об этом пишет DW.

"Суд ознакомился с материалами дела, в которых на основании анализа нескольких тысяч фрагментов ракеты сделан вывод, что лайнер поразила ракета модификации 9М38М1 с боеголовкой 9Н314М. Об этом свидетельствуют, как показали на суде, результаты экспертиз, сравнение обломков и фрагментов - в том числе двутавров ("бабочек") и прочих поражающих элементов - с серийными образцами таких ракет. Так, только из тела капитана корабля извлекли, согласно материалам дела, более 100 фрагментов, включая ту самую "бабочку", которой начиняли ракеты для "Бука", - говорится в сообщении.

Судья заявил, что 20 свидетелей видели в небе след от ракеты после попадания в самолет. Также он добавил, что есть еще есть свидетели, которые слышали шум и взрыв. Кроме того, есть свидетели, которые утверждают, что находились в районе места запуска и видели в день трагедии "Бук" или слышали разговоры о нем.

Также издание указывает, что есть еще один свидетель, который приехал из России и воевал на Донбассе. Он рассказал, что в день катастрофы видел пуск ракеты.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Мы рассказывали, что Нидерланды продолжают расследовать, почему Киев не закрыл воздушное пространство на Донбассе в 2014 году.