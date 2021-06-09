По состоянию на утро среды, 9 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 1 385 человек.

Напомним, что вчера, 8 июня в стране было выявлено 1 602 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 217 человек.

Умерли за отчетные сутки 77 человек (с начала эпидемии 51 410 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 6 962 человека (с начала эпидемии - 2 108 684 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 57 детей и 74 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киевской области (142 человека), Харьковской области (87), Днепропетровской области (75) и Ровенской области (75).

В Киеве выявили 262 новых случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что в американском штате Вашингтон выдают марихуану за прививку от коронавируса. Так власти намерены простимулировать людей к походу на прививочные пункты.

Также мы рассказывали, что в МОЗ напомнили украинцам, через сколько дней должна быть введена вторая доза вакцины против коронавируса.