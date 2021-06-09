Сегодня ночью, 9 июня, в Рязани разыгралась огненная трагедия. Здесь, в реанимации городской больницы вспыхнул сильный пожар. По данным на утро (06.40) жертвами пожара стали трое пациентов, еще 10 человек эвакуированы в тяжелом состоянии.

Об этом передает агентство "Интерфакс".

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Рязанской области, 9 июня в 03 часа 36 минут поступило сообщение о пожаре в "ОКБ им. Семашко". На пожар выехали четыре пожарных автомобиля и 12 человек личного состава.

Огонь вспыхнул в процедурном кабинете реанимационного отделения. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Была проведена эвакуация всего здания больницы. Из 44 эвакуированных пациентов 34 болеют коронавирусной инфекцией.

Причиной пожара в коронавирусной реанимации рязанской горбольницы могло стать неисправное оборудование.

"Рассматриваются различные версии пожара, включая неисправное медицинское оборудование, а также системы жизнеобеспечения, проводку, не выдержавшую нагрузки", - сказал источник из МЧС. Кроме того, не исключается версия нарушения правил пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем кем-то из пациентов или персонала.

"Тушение пожара осложняло сильное задымление на первом этаже и конструктивные особенности здания", - уточнил источник.

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