Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера, 8 июня, начал визит в Германию. Он уже провел семь встреч с высшими должностными лицами страны, среди которых президент Бундестага Вольфганг Шойбле, вице-канцлер, федеральный министр финансов Олаф Шольц, внешнеполитический советник федерального канцлера Ян Гекер, председатели комитетов Бундестага по иностранным делам и по вопросам ЕС Норберт Рьотген и Гюнтер Крихбаум.

Дмитрий Кулеба уделил основное внимание противодействию угрозам со стороны РФ и важности учета ключевыми немецкими политическими партиями интересов Украины в своих избирательных программах и будущем коалиционном соглашении, как передает пресс-служба украинского МИД.

Дмитрий Кулеба выразил благодарность за поддержку Германией европейской интеграции Украины. Он также обратился к Вольфгангу Шойбле с просьбой лично способствовать признанию Бундестагом Голодомора актом геноцида украинского народа.

Министр обсудил дальнейшую финансово-техническую помощь в процессе реформ в Украине на встрече с вице-канцлером, федеральным министром финансов Германии Олафом Шольцем.

Укрепление энергетического партнерства между Украиной и ФРГ находилось в центре внимания на встрече с государственным секретарем Федерального министерства экономики и энергетики Андреасом Файхтом. Отдельной темой стали угрозы российского газопровода "Северный поток - 2". Дмитрий Кулеба заявил, что этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска.

Глава МИД Украины провел переговоры с внешнеполитическим советником федерального канцлера Яном Гекером, двумя ключевыми темами которых стали угрозы "Северного потока - 2" и дальнейшее функционирование "Нормандского формата".

"В первый день визита в Берлин я провел тяжелые переговоры по "Северному потоку - 2" и "Нормандскому формату". В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Но атмосфера была конструктивной. Германия - это друг, который очень помог Украины, и с которым можно решать даже самые сложные проблемы", - заявил Дмитрий Кулеба.

На сегодня, 9 июня, запланированы переговоры Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Гердом Мюллером, а также встречи с руководством ведущих немецких политических партий.

В 17:00 по киевскому времени главы украинской и немецкой дипломатии проведут совместную пресс-конференцию для СМИ.

Ранее "Страна" сообщала, что Кулеба анонсировал реакцию Киева, если в Минск прибудут представители "ЛДНР".