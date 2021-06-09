Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне хотят увидеть результаты в борьбе с коррупцией и реформировании корпоративного управления в Украине до встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в июле.

Об этом глава Госдепа сказал 8 июня на слушаниях в Комитете по вопросам ассигнований Сената США, которые транслировались в Ютубе.

Сенатор Крис Мерфи спросил у Блинкена, чего американская сторона ожидает от Украины перед визитом Зеленского в Белый дом.

"Существует целый перечень сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему - функциональную и такую, которая тщательно выбирается и имеет независимый надзор; корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным; а также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов", -ответил госсекретарь США.

Также он сказал, что Украина страдает от агрессии с двух сторон.

"Украина сталкивается с агрессией с двух сторон: с внешней из России и внутренней - с коррупционными силами, которые отводят ее от демократии, которую она пытается построить", - отметил Блинкен.

По его словам, принятие законодательства по борьбе с коррупцией - хороший шаг, но недостаточный, поскольку законы необходимо воплотить на практике.

"Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности. Это направит мощный сигнал о том, что это не только слова на клочке бумаги, а что они чего-то стоят", - добавил Блинкен.

Ранее Блинкен заявлял, что Вашингтон предупреждал украинские власти о своих намерениях не вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2".

Также глава Госдепа говорил о том, что отказ вводить санкции против компании - оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG может быть пересмотрен.