Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден вместе со своей командой усиленно готовится к своему первому зарубежному турне и встрече с политиками, включая российского лидера Владимира Путина.

Об этом 8 июня официальный представитель администрации сообщила во время традиционного брифинга.

"Он был на мировой политической сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7", - сказала Псаки.

Как она добавила, формат личной встречи важен, так как является наиболее эффективным.

"Он (Байден - Ред.) вовлечен в работу со своей командой, говорит о том, какие двусторонние контакты у него будут, где возможности, где моменты, где нужно высказать обеспокоенности США. У него несколько десятилетий опыта, на который он будет рассчитывать в продолжение поездки", - сказала Псаки.

Ранее "Страна" сообщала, что после завершения турне по Европе, в июле, Байден встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским.

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