Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предупреждал украинские власти о своих намерениях не вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2".

Он допустил, что эта информация не дошла до президента Владимира Зеленского, который оказался неприятно удивлен позицией Байдена по "Северному потоку-2".

Об этом Блинкен сказал 8 июня во время слушаний в комитете Сената США по международным отношениям, которые транслируются в Ютуб.

"Для протокола: мы делились с нашими украинскими партнерами нашими намерениями в отношении "Северного потока - 2". Может быть, эта информация не дошла напрямую до президента Зеленского, но она точно должна была", - сказал Блинкен.

Ранее "Страна" приводила слова главы Госдепа о том, что отказ вводить санкции против компании - оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG может быть пересмотрен. Блинкен также назвал реализацию проекта газопровода свершившимся фактом и сообщил, что США и Германия обсуждают возможное возмещение для Украины потери транзитных платежей.

Позже Блинкен заявил, что достройка "Северного потока - 2", по сути, уже является реальностью, и потому США теперь концентрирует внимание на том, как поддержать в складывающейся ситуации интересы Украины.