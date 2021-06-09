Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает спекуляциями и введением людей в заблуждение разговоры политиков о скором вступлении Украины в Евросоюз. По его прогнозу, это произойдет не раньше 2035 года.

Об этом он сказал в интервью изданию "Главком".

Журналист издания напомнил дипломату его слова о том, что не надо иметь особых сантиментов относительно членства в ЕС, и для Украины оно может произойти не раньше, чем в 2035 году. Представитель СМИ поинтересовался, на данный момент Киев приближается к членству в ЕС или удаляется от него.

"...Даже если интенсивно вести предвступительные переговоры, то реальна ориентировочная дата, которую я называю, - 2035 год. Все те, кто говорит, что можно раньше, на самом деле просто вводят людей в заблуждение и занимаются политическими спекуляциями. Поскольку я много работал с ЕС, то знаю, как устроены процессы и механизмы внутри, какое там настроение. Некоторые немецкие и французские политики, с которыми я общаюсь, тоже считают, что 2035-й - это достаточно реальная дата. Ранее это невозможно, просто учитывая сегодняшние процедуры внутри ЕС", - ответил Климкин.

По его словам, "нам нужно будет сделать реально много вещей, некоторые из них будут очень болезненными и политически самоубийственными при внедрении соответствующих директив".

"Нам нужно будет посмотреть, как мы будем интегрироваться в ЕС с точки зрения того же сельского хозяйства, это тоже непростая история. При этом переговоры о предоставлении перспектив членства могут начаться даже раньше, чем в 2027 году, а сами предвступительные переговоры в случае Украины продлятся 8-10 лет, не меньше. Это будет амбициозная, но абсолютно реальная цель с точки зрения опыта последних членов ЕС - той же Хорватии", - пояснил экс-министр.

Год назад "Страна" приводила слова посла Литвы в Украине Вальдемараса Сарапинаса о том, что в 2027 году, когда Литва во второй раз будет председательствовать в Совете Европейского Союза, ЕС может объявить Украину кандидатом в члены Союза.

А в минувшем апреле госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что визит Владимира Зеленского в Париж не стоит воспринимать как сигнал о перспективе вступления Украины в Евросоюз.