В Польше Министерство иностранных дел возмущено установлением в Белоруссии нового государственного праздника - Дня народного единства (в честь присоединения польских земель в 1939 году).

Об этом сообщает пресс-служба польского внешнеполитического ведомства на своем сайте.

"МИД с возмущением воспринял заявление властей Белоруссии об учреждении нового праздника "День народного единства" 17 сентября", - говорится в заявлении.

В частности, ранее в пресс-службе президента Белоруссии заявили, что 17 сентября 1939 года (тогда советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии, которая в тот момент была в составе Польши – Ред.) "стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора".

В свою очередь, МИД Польши заявило, что основывать историческую политику Белоруссии на наследии пакта Сталина и Гитлера совершенно непонятно.

"Это жест, вписывающийся в российские действия, направленные на реинтерпретацию чрезвычайно сложной истории нашего региона, который серьезно затруднит для Белоруссии диалог и взаимопонимание с соседними государствами, а также странами Европы", - заявили в ведомстве.

По мнению МИД, установление Дня национального единства в честь факта включения Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик - это прославление советского наследия и попытка отрезать Белоруссию от ее истинных корней.

"Это акт, подрывающий независимость и суверенитет Белоруссии", - добавили в МИД.

Ранее "Страна" сообщала, что мэрии Киева окончательно запретили праздновать дни рождения нацистских коллаборантов. Иск о таком запрете подавал известный юрист Андрей Портнов.

Также напомним, что президент Владимир Зеленский рассказал о масштабном праздновании 30-летия Украины. Мероприятия, приуроченные к торжественной дате, продлятся три дня: 22, 23 и 24 августа.