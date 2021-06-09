В Киевской области, где за замечание о маске до крови избили клиента заправки, человек в инвалидной коляске встал на ноги и стал участником драки.

Соответствующее видео обнародовал местный Telegram-канал "Киев Оперативный" во вторник, 8 июня.

В частности, очевидцы сняли на телефон, как во время разборок в городе Вишневое, что в Киевской области, мужчина встал с инвалидной коляски и начал помогать товарищам.

В данный момент подробности столкновения, которое попало на камеру, неизвестны. Судя по всему, ее участники были нетрезвыми. О состоянии здоровья героя видеоролика информации также нет.

Ранее "Страна" сообщала, что в России третий побег из-под ареста совершил инвалид, служивший в спецназе ГРУ. Правоохранители Алтайского края были брошены на розыск беглеца. Ориентировки с его фотографией в анфас и профиль разосланы в аэропорты и вокзалы.

Также напомним, что запорожские врачи требовали у инвалидов деньги за бесплатные услуги. По данным следствия, суммы взяток, которые требовали с пациентов врачи Центра экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского городского совета, зависели от "пакета услуг" и достигали полумиллиона гривен.