Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала пост в Инстаграме президента Украины Владимира Зеленского о форме сборной страны, созданной к Евро-2020.

Краткий комментарий чиновница оставила в своем Telegram-канале вечером 8 июня.

Зеленский в упомянутом посте показал именную футболку под номером 95 и назвал форму сборной особенной и шокирующей.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать", - говорится в его записи.

"А мы всё слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов. 100%", - написала в ответ Захарова.

Как сообщала "Страна", новый дизайн формы был представлен 6 июня. У многих вызвало недоумение, что на ней разместили лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава".

Из-за него, а также из-за контура Украины с Крымом разгорелся скандал, о котором мы тоже подробно рассказывали.

Кроме того, мы писали, что дизайн формы похвалили в американском посольстве в Киеве.