На юго-востоке Австралии подросток оказался в больнице со сломанной шеей и тяжелой черепно-мозговой травмой после того, как горбатый кит выпрыгнул из воды и упал на его лодку.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В частности, происшествие произошло вблизи австралийского города Нарума, штат Новый Южный Уэльс.

"Утром в воскресенье, 6 июля, 18-летний Ник (Nick) и 39-летний Мэтт (Matt) отправились на рыбалку. Из воды выпрыгнул огромный кит и упал на палубу их лодки", - говорится в материале.

Обоих рыбаков госпитализировали. Врачи ввели Ника в искусственную кому. Позже его перевезли на вертолете в больницу Канберры. Родные австралийца не знают, вернется ли он в сознание.

В свою очередь, подруга семьи Кармен Бартли (Carmen Bartley) организовала кампанию по сбору средств, чтобы компенсировать семье расходы на лечение.

Помимо этого, кит мог тоже пострадать в результате происшествия. Организация по охране парков и дикой природы Нового Южного Уэльса будет отслеживать состояние животного.

Отметим, что горбатые киты достигают 18 метров в длину и весят до 40 тонн. В марте они начинают мигрировать из Антарктики в более теплые воды Квинсленда.

Ранее "Страна" сообщала, что в Лондоне заплывший в Темзу кит застрял в шлюзе. Пожарные команды и морские водолазы-спасатели в течение нескольких часов пытались спустить кита с катка на воду.

Также напомним, что всплывший подышать у берегов Эмиратов крупный кит оказался на видео. На кадрах можно заметить кита, который является представителем вида "Полосатик Брайда". Он то всплывает на поверхность и демонстрирует свои плавники, то быстро ныряет под воду.