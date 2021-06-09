Пока в Украине СНБО вводит санкции против воров в законе, в Турции борьба властей и авторитетов перешла в плоскость публичных разборок в YouTube.

Один из самых известных криминальных деятелей Турции Седат Пекер, который в октябре прошлого года посещал Украину и встречался с нашими нардепами, вызвал огромный скандал в стране, обвинив окружение президента Реджепа Тайипа Эрдогана в связях с мафией.

49-летний Пекер, который с недавних пор ушел в оппозицию к власти, скрывается в Дубае, откуда еженедельно выпускает в YouTube видео с разоблачениями высокопоставленных чиновников и каждый раз обещает новый компромат. Это уже превратилось в живой сериал для турков.

Касается он и Украины.

Подробности - в материале "Страны".

"Друг получил секретную переписку от разведки Украины"

В одном из роликов, которые набирают многомиллионные просмотры, Пекер вспомнил об Украине, признавшись, что хотел вначале бежать от преследований в Киев, но побоялся депортации, о которой его предупредили осведомленные источники.

"Друг получил секретную переписку от разведки Украины - между нашим посольством и администрацией Украины. Депортировать, депортировать, депортировать", - цитирует издание Cumhuriyet Пекера.

Пекер бежал за границу в прошлом году, и с тех пор "мотался" по разным странам, жил в Марокко и на Балканах, пока не осел в ОАЭ.

Ранее он неоднократно оказывался на скамье подсудимых и был осужден за создание преступной организации. В общей сложности за решеткой Пекер провел шестнадцать лет. В то же время ему приписывают тесные связи с властями страны. Во всяком случае, без их поддержки Пекер на свободу бы не вышел.

Как рассказал нам источник в правоохранительных органах Турции, Пекер действительно планировал осесть в Киеве, но его предупредили о том, что его могут выдать по запросу Эрдогана. Но не из-за уголовных дел, а именно по причине ссоры с властями Турции.

"Врагов Эрдогана (гюленистов, которые скрываются в Украине) также выдают в Турцию. Раньше у Пекера было все хорошо, пока он ладил с "верхами", МВД даже дало ему, боссу мафии, госохрану. А потом он поссорился с зятем Эрдогана бывшим министром финансов Бератом Албайарком - и с тех пор у него начались проблемы", - говорит источник.

Не так давно в Украине действительно вновь активизировались преследования турецких диссидентов, которые скрываются в нашей стране от режима Эрдогана.

Во время встречи с Зеленским в Стамбуле Эрдоган прямо заявил, что договорился с Зе активизировать совместные действия против сторонников проповедника Гюлена (врага турецкого президента). Пекера турецкие власти тоже причислили к гюленистам, хотя он убеждает, что таковым не является, а критикует власть "по своей программе".

Удар по Эрдогану

Скандальные видео, к которым уже месяц приковано внимание Турции, уже сильно ударили по рейтингу Эрдогана. Одна из "серий" набрала рекордные 17 миллионов просмотров.

В своих выступлениях Пекер выдвигает серьезные обвинения в адрес известных политиков из правящей партии - с конкретными фактами и схемами. По его словам, эти люди замешаны в убийствах, изнасилованиях, контрабанде наркотиков, злоупотреблении должностными полномочиями и многих других преступлениях.

Пекер также утверждает, что турецкие власти годами защищали его от уголовного преследования и даже обеспечили его полицейской охраной.

Каждое воскресенье Пекер выпускает видео с разоблачениями властей, которое затем обсуждает вся страна

"Проверьте меня на детекторе лжи: если машина покажет, что я вру, отрублю себе пальцы или целую кисть, обещаю", - повторяет из ролика в ролик на YouTube-канале блогер-мафиозо.

Сам Пекер отмечает, что в политику не лезет, а "ящик Пандоры открыл из чувства справедливости".

Главным объектом его нападок стал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. В своих видео криминальный авторитет утверждает, что министр предупредил его о начатом в его отношении расследовании, после чего Пекер бежал из Турции, чтобы избежать тюрьмы. Поскольку турецкие власти до сих пор не начали расследование в связи с утверждениями Пекера, требования оппозиции об отставке главы МВД страны лишь усиливаются.

В другом видео, которое вышло после того, как Минобороны Колумбии конфисковало пять тонн кокаина, направлявшихся в Турцию, Пекер сообщил, что этим бизнесом активно занимается Эркан Йылдырым, сын бывшего премьера Бинали Йылдырыма. Недавно он дважды летал в Венесуэлу. Мафиозо призывает проверить информацию - выяснить, для чего тот наведывался в Каракас и арендовал помещение в порту: "Видимо, доставка началась".

Бывший премьер оправдывался: сын возил в Венесуэлу гуманитарную помощь — ПЦР-тесты и другие медицинские принадлежности. Однако газета Cumhuriyet, изучив налоговые накладные Эркана, сообщила: там не было ни масок, ни ПЦР-тестов, ни других наборов.

Эрдоган долго не реагировал на заявления Пекера. Однако набирающий обороты скандал и новые видео заставили его высказаться.

"Нас переполняет печаль при виде того, что в нашей стране есть жалкие и недостойные люди, принимающие помощь от мафиозных группировок. Криминальные группировки - ровно такое же зло, как и террористические организации", - философски заметил Эрдоган.

Власти подозревают "руку Вашингтона"

Самого президента Пекер пока не трогает (но уже анонсировал ролик о нем), но не обходит вниманием его семью. В первую очередь - зятя Албайрака. Авторитет уверяет, что в Турции под руководством Албайрака и его брата Серхата действует мощная группа "Пеликаны", влияющая на политические процессы в стране.

Некоторые полагают, что выпады Пекера в адрес Сойлу - в интересах Эрдогана. Это на руку и Албайраку, поскольку дискредитированного извне главу МВД легче сместить с поста. Если бы президент его просто уволил, Сойлу увеличил бы рейтинги и заручился поддержкой населения.

Тем временем видео уже ударили по имиджу Эрдогана и правящей партии. Согласно опросу, проведенному турецким институтом изучения общественного мнения Metropoll, рейтинг возглавляемой им партии снизился до 27%, хотя еще три месяца назад был 40%.

Данные другого опроса свидетельствует о том, что личная популярность президента Эрдогана среди населения также резко снизилась. Сейчас президента поддерживают 40 процентов респондентов, и по этому показателю Эрдоган уступает мэру Стамбула Экрему Имамоглу и представительнице националистической "Хорошей партии" Мераль Акшенер.

Часть экспертов прогнозирует дальнейшее падение рейтинга Эрдогана, усиленное проблемами в экономике, крахом национальной валюты лиры и последствиями пандемии.

Фикри Саглар, депутат турецкого парламента от оппозиционной Республиканской народной партии, заявил, что видеообращения Пекера стали очередным свидетельством "тесных связей турецких властей с мафиозными структурами".

Проправительственные издания, например Daily Sabah, утверждают, что оппозиционные политики вместе с Пекером действуют в интересах США, и нынешняя атака на главу МВД спланирована Западом.

То есть, Пекер в данной трактовке это такой "турецкий Навальный".

Что Пекер делал в Киеве

О поездке в Киев турецкий криминальный авторитет рассказывал в соцсетях в октябре прошлого года.

Судя по фото, которое он опубликовал тогда в Instagram, во время визита в Киеве он встретился с нардепом от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Михаилом Бондарем.

"В отеле "Премьер Палас", где жил Пекер, с ним несколько раз неофициально встречались представители партии "Европейская солидарность" и "Батькивщины", а также нескольких влиятельных украинских бизнесменов. Помимо этого, к нему наведались представители практически всех крупных криминальных сообществ Украины, от "днепровского" клана вора Умки до запорожского клана вора в законе по кличке Принц", - рассказывал тогда источник "Страны" в украинской спецслужбе.

Одной из тем встреч Пекера с представителями украинских криминальных сообществ была ситуация, которая сложилась в Украине после убийства авторитета Лоту Гули, активно влиявшего на украинский криминальный расклад.

Помимо криминальных тем, во время встреч Пекера с украинскими политиками и бизнесменами активно обсуждались вопросы участия турецких фирм в строительстве и ремонте дорог в Украине, которые уже сейчас активно осваивают многомиллиардные тендеры "Укравтодора".

По данным источников "Страны" в украинских правоохранительных органах, сам Пекер и близкие к нему люди имеют широкие интересы в компаниях, которые занимаются автодорожным строительством.

Правда теперь, после начала открытой войны Пекера с Эрдоганом, эти связи вряд ли кто-то захочет светить публично.