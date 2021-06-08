Международная федерация футбола (ФИФА) обозначила свою позицию в связи со скандалом, вызванным новым дизайном формы сборной Украины по футболу.

В организации заявили, что спорт и политику нельзя смешивать, добавив, что не могут влиять на ситуацию с формой, так как это компетенция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об пресс-служба ФИФА заявила ТАСС.

Многих возмутило, что на форме украинской сборной для чемпионата Европы нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава", а в России вызвал недовольство контур Украины с Крымом.

"Утверждение экипировки участвующих команд остается за организатором соревнований, в данном случае это УЕФА. Организатор соревнований имеет право устанавливать правила по форме, которым должны соответствовать команды. Поскольку данное соревнование организовано не ФИФА, оно находится не в зоне нашей ответственности. Однако мы хотели бы повторить, что ФИФА в соответствии с уставом организации остается нейтральной в вопросах политики, мы твердо уверены, что политика и спорт не должны смешиваться", - говорится в заявлении ФИФА.

Между тем дизайн формы похвалили в американском посольстве в Киеве.

А Владимир Зеленский написал в соцсети, что изображенные на спортивной одежде символы объединяют украинцев "от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя".