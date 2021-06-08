В Минздраве напомнили, что при проведении вакцинации очень важным является вопрос соблюдения инфекционного контроля. Это касается и вакцинации против Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на своей странице в Facebook.

В частности, медики рассказали, как правильно организовать работу с пациентом в пункте прививки, чтобы гарантировать безопасность как медицинских работников, так и лиц, которых прививают.

Врачам перед вакцинацией нужно:

следует провести скрининг на наличие симптомов Covid-19 и противопоказаний к вакцинации;

тщательно вымыть руки с мылом;

проверить даты изготовления и конечный срок годности вакцины;

по необходимости, разморозить и развести вакцину согласно инструкции.

В свою очередь, во время вакцинации медики должны:

вводить вакцину согласно рекомендации изготовителя и инструкции;

четко обозначить ту часть кожи, куда будет вводиться вакцина;

организовать наблюдение за пациентом в течении 30 минут после вакцинации;

учесть, что если вакцину нужно вводить внутримышечно, то инъекцию стоит ввести в дельтовидную мыщцу;

по рекомендации, не использовать резиновые перчатки, так как они не заменяют необходимую гигиену рук.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ напомнили украинцам, через сколько дней должна быть введена вторая доза вакцины против коронавируса. В частности, это зависит от вакцины, которая была введена.

Также напомним, что в Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках COVAX. Всего в течение этой и следующей недели в нашу страну доставят 473 850 доз вакцины Пфайзер.