В МОЗ напомнили украинцам, как правильно и безопасно организовать работу в пункте прививки
В Минздраве напомнили, что при проведении вакцинации очень важным является вопрос соблюдения инфекционного контроля. Это касается и вакцинации против Covid-19.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на своей странице в Facebook.
В частности, медики рассказали, как правильно организовать работу с пациентом в пункте прививки, чтобы гарантировать безопасность как медицинских работников, так и лиц, которых прививают.
Врачам перед вакцинацией нужно:
- следует провести скрининг на наличие симптомов Covid-19 и противопоказаний к вакцинации;
- тщательно вымыть руки с мылом;
- проверить даты изготовления и конечный срок годности вакцины;
- по необходимости, разморозить и развести вакцину согласно инструкции.
В свою очередь, во время вакцинации медики должны:
- вводить вакцину согласно рекомендации изготовителя и инструкции;
- четко обозначить ту часть кожи, куда будет вводиться вакцина;
- организовать наблюдение за пациентом в течении 30 минут после вакцинации;
- учесть, что если вакцину нужно вводить внутримышечно, то инъекцию стоит ввести в дельтовидную мыщцу;
- по рекомендации, не использовать резиновые перчатки, так как они не заменяют необходимую гигиену рук.
Скриншот: facebook.com/moz.ukr
Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ напомнили украинцам, через сколько дней должна быть введена вторая доза вакцины против коронавируса. В частности, это зависит от вакцины, которая была введена.
Также напомним, что в Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках COVAX. Всего в течение этой и следующей недели в нашу страну доставят 473 850 доз вакцины Пфайзер.