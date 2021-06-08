В Центре общественного здоровья Украины привели статистику дорожно-транспортных происшествий. Согласно эти данным на дорогах страны ежедневно погибают семеро украинцев, а ещё 60 - получают травмы.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.

"По данным патрульной полиции, с января по апрель 2021 в Украине произошло 55 791 ДТП. Это на 23,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В частности, произошло 5988 ДТП с погибшими и / или травмированными. 7220 человек травмированы, 785 - погибли", - заявили в пресс-центре.

Согласно данным Минздрава, среди частых причин ДТП выделили такие:

нарушение правил маневрирования (23159),

превышение безопасной скорости (13709),

несоблюдение дистанции (9198),

нарушение правил проезда перекрестков (3433),

управление транспортным средством в состоянии опьянения (1421).

Помимо этого, специалисты напомнили, что для безопасности дорожного движения главными являются следующие факторы:

контроль скорости - уменьшает риск ДТП;

употребление алкоголя за рулем - в разы повышает риск аварии и часто - с тяжелыми последствиями, помните правило: "Выпил - за руль не садись!";

отвлечения на гаджеты за рулем - реакция водителя снижается на 50% при использовании телефона;

использования ремней безопасности пассажирами как на переднем, так и на заднем сиденьях;

использования автокресел для перевозки детей в автомобилях - значительно уменьшает риск травм для детей;

использования светоотражающих элементов - делают людей заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости;

выполнения ПДД наиболее незащищенными участниками дорожного движения - пешеходами, велосипедистами и мотоциклистами;

доступ к своевременной и эффективной экстренной медицинской помощи в случае ДТП - спасает жизнь и уменьшает риск тяжелых последствий от полученных травм;

техническое состояние транспортных средств и дорожной инфраструктуры - надлежащее состояние предотвращает аварии и уменьшает вероятность тяжелых травм.

Также представители Минздрава призвали водителей и пешеходов быть осторожнее, беречь свою жизнь и не подвергать опасности других.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции назвали первую десятку мест, где в Киеве чаще всего происходят ДТП. Водителям, которые будут проезжать такой участок, будут приходить подобные сообщения: "За год здесь произошло 50 ДТП. Перестраивайтесь осторожно, чтобы не было 51-го".

Также напомним, что в Киеве на праздничной неделе поймали три сотни пьяных за рулем. Из них 16 попали в ДТП.