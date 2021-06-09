ПДЧ-зрада: как исчезают слова Байдена

Не успела Банковая торжественно объявить о звонке американского президента украинскому и приглашении в Белый дом для Владимира Зеленского, как "перемога" обернулась "зрадой": выяснилось, что украинский текст релиза насчет телефонного звонка не соответствует американскому, и менять пришлось именно наш вариант.

Яблоком раздора между стратегическими партнерами стал абзац насчет предоставления Украине плана действий по членству в НАТО: в версии на сайте Банковой сообщалось, что Джо Байден горячо поддерживает эту идею, а в версии на сайте Белого дома об этой горячей поддержке почему-то не вспомнили. Больше того, как утверждают американские СМИ, из Вашингтона еще и надавили на Киев – после чего украинскую версию пришлось сокращать.

Конечно, на данный момент невозможно узнать, что же там Байден сказал на самом деле. По сложившейся традиции, позавчерашний разговор сольют в интернет через несколько лет. А пока остается просто удивляться тому, насколько на Банковой не понимают реалий нынешней мировой политики.

Вполне возможно, что американский президент и сказал нечто вроде "мы поддерживаем, но проблема не в нас" – в расчете на то, что в Киеве поймут и не станут этого публиковать. Ведь всем понятно, что проблема, в первую очередь, в позиции Берлина и Парижа, с которыми у Байдена уже на следующей неделе предстоят непростые переговоры – и накануне этих переговоров Вашингтону не нужны дополнительные проблемы на ровном месте. А поддержка ПДЧ для Украины в пику Меркель и Макрону – это как раз и есть проблема, созданная на ровном месте.

Впрочем, следует отметить, что история с ПДЧ – далеко не первый случай, когда Банковая раздражает своих западных стратегических партнеров. В последнее время такие эпизоды происходят настолько часто, что в пору говорить о новой внешнеполитической линии Зеленского и его соратников, которая как раз и состоит в том, чтобы раздражать Вашингтон, Берлин и Париж. Смысл такой внешнеполитической линии уловить сложно – но, может быть, он настолько глубок, что пока уловить его не получается.

Визит Зеленского в Вашингтон – подарок от Порошенко?

Пока на Банковой разбирались со "зрадой", пришедшей из Вашингтона, еще одна "зрада" подкралась внутри страны. Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором сообщил, что приглашение для Владимира Зеленского посетить Белый дом является его личной заслугой.

В общем, для самого нынешнего президента не осталось даже кусочка "победного торта": телефонный разговор обернулся выволочкой, а приглашение в Белый дом оказалось подарком от Петра Алексеевича.

Хотя всем очевидно, что от такого поста лидера "Евросолидарности" за версту пахнет туфтой. Никто в Украине в здравом уме не поверит, что Порошенко "сам лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита" Зеленского в Вашингтон. И не только потому, что всем известно реальное отношение Порошенко к Зеленскому. Но и потому, что отношение самого Вашингтона к Порошенко сугубо отрицательное. Особенно после начала скандала с обнародованием данных о причастности Порошенко к началу (через Юрия Луценко) действий в 2019 году против Байдена и экс-посла США в Украине Мари Йованович.

И если чем Порошенко и помогает Зеленскому налаживать отношения с американскими властями, так это только самим фактом своего существования в политике. На фоне Порошенко нынешний президент действительно воспринимается многими в Госдепе как меньшая проблема.

Венецианская комиссия вступила в борьбу за контроль над Украиной

Тем временем у Банковой и Запада возобновились трения по вопросу об уголовной ответственности чиновников за ложь в декларациях. Как известно, парламент проголосовал за этот закон, но внес в него "небольшие" правки – вроде отмены обязательства указывать доходы и имущество родственников; Зеленский оперативно заявил, что ветирует эту версию – и этим как бы показал, что к самодеятельности Верховной Рады отношения не имеет. Но Запад вчера продемонстрировал, что весь этот спектакль его не устраивает.

Демонстрация состоялась с помощью Венецианской комиссии, которую в подобных ситуациях используют редко. Вчера ее глава Джанни Букиккио заявил, что ВК не одобряет принятие закона в данной редакции. По его словам, версия с поправками, которые заменяют лишение свободы на ограничение свободы и исключают имущество родственников государственных служащих из обязательного к декларированию – "это негативные поправки, которые Венецианская комиссия не поддерживает".

Заявление Букиккио является из ряда вон выходящим. Начиная с того, что раскритикованные нормы присутствуют далеко не во всех странах Европы, и степень наказания или детализация деклараций являются внутренним делом каждого отдельного государства.

Другое дело, что не от каждого государства "Большая семерка", Евросоюз и МВФ вместе взятые требуют уголовной ответственности за содержание деклараций (которая позволит НАБУ подвесить на крючок украинских политиков) – но Венецианская комиссия отношения к этим требованиям не имеет.

А потому заявление Букиккио – это просто способ Запада дать понять Зеленскому, что там недовольны продолжающейся игрой украинской власти, направленной на затягивание с решением вопроса по декларациям. И если он не будет решен на ближайшей парламентской неделе, то последует еще одно предупреждение. Пока, правда, неизвестно, от кого.

Нацизм под запретом: почему Кличко хочет чтить память полицаев и "героев" Холокоста

Киевской мэрии запретили праздновать юбилеи нацистских преступников и коллаборантов. Шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение Окружного админсуда Киева о запрете праздновать в столице памятные даты, связанные с лицами, причастными к Холокосту, и коллаборационистами.

Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, который, собственно, и подавал иск против КГГА. И он же объяснил, о каких именно исторических личностях идет речь.

Список впечатляющий: там и организаторы еврейских погромов, и руководители вспомогательной полиции в различных регионах, и даже помощник нацистского министра восточных территорий Альфреда Розенберга.

Но впечатляет не только это. Поражает то, с каким упорством Виталий Кличко и его команда пытаются отстоять свое право чтить память исторических персонажей, которые достойны лишь осуждения.

Можно предположить, что Кличко ввели в заблуждение, когда давали ему на подпись постановление о праздновании юбилеев нацистских преступников и коллаборационистов, представив их как "героев освободительного движения". Но уж после того, как Окружной админсуд Киева запретил такую пропаганду нацизма, мэр столицы мог бы поинтересоваться, что не так с подписанным им документом?!

Однако и после решения суда первой инстанции мэрия не остановилась, подав апелляцию. Что может означать либо полную поддержку пропаганды нацизма со стороны Кличко, либо его полную отстраненность от решений, принимаемых в столице.

И в том, и в другом случае подобная ситуация крайне негативно отражается на политическом имидже Виталия Кличко, который вроде бы намерен вернуться на общеукраинскую политическую арену. Мэру в окружении не помешал бы человек, который объяснил бы, что электоральная ниша для политиков, поддерживающих пропаганду нацизма, не превышает 20-25%. И в ней уже прочно засели Петр Порошенко и Олег Тягнибок.

Блинкен: "Северному потоку - 2" – быть

"Северный поток - 2" продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых международных тем. Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, в котором попытался объяснить причины отказа нынешней администрации Белого дома от санкций против компании, строящей газопровод.

По словам госсекретаря, сопротивляться строительству в 2021 году уже было делом бессмысленным, поскольку "СП-2" к моменту вступления Джо Байдена в должность уже был построен на 90%. Украинские противники газопровода к данному объяснению отнеслись скептически, поэтому ключевой в информпространстве оказалась констатация от Блинкена: "Северный поток - 2" – это свершившийся факт.

Фраза вызвала мини-сенсацию, хотя, в общем-то, госсекретарь Америки не открыл: ведь если при максимальном сопротивлении строительству во времена Дональда Трампа газопровод все равно построили на 90%, то "СП-2" был бы свершившимся фактом вне зависимости от того, как поступил бы Байден.

Другое дело, что продолжение политики Трампа было не в интересах нынешней администрации Белого дома. Поэтому она отказалась от санкций не только как бессмысленных, но и как вредящих ее отношениям с Германией. И об этом Блинкен тоже сказал, но "немецкую" часть его месседжа в Украине не заметили. Хотя именно она является ключевой.

Поэтому вчерашнее заявление госсекретаря – это просто сигнал о том, что на теме "СП-2" нужно ставить точку. В том числе – и украинским политикам. Которым теперь следует подумать о том, как Украина будет жить в новой реальности.