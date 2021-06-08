Сегодня, 8 июня, представители Минздрава напомнили украинцам, через сколько должна быть введена вторая доза вакцины против Covid-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Вы считаетесь полностью вакцинированными только после введения 2-й дозы вакцины для препаратов, состоящих из нескольких доз - именно ими вакцинируют в Украине", - заявили в ЦОЗ.

В частности, вторая доза должна быть введена через:

Comirnaty / Pfizer-BioNTech - 21 день;

CoronaVac / Sinovac Biotech - 28 дней;

Oxford / AstraZeneca - 12 недель.

Также медики напомнили, что для вакцинации 2-й дозой вас пригласят телефонным звонком по контакту, который вы оставили после первой прививки.

"Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат 2-ю дозу в тех же центрах. Если же на вакцинацию вас записывал работодатель, он организует и 2-е прививки. Все, кто получил 1-ю дозу вакцины, гарантированно получат 2-ю дозу. Это касается всех вакцин, используемых в Украине", - добавили специалисты.

Помимо этого, вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, в частности общественные деятели.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что на выходных в центрах вакцинации от ковида уколы получили более 15 тысяч украинцев. Прививки проводились препаратом CoronaVac, произведенной компанией Sinovac и силами 79 мобильных бригад.

Также напомним, что сегодня в Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках COVAX. Всего в течение этой и следующей недели в нашу страну доставят 473 850 доз вакцины Пфайзер.