Президенту Владимиру Зеленскому подарили именную футболку с номером 95, выполненную в соответствии с новым дизайном формы национальной сборной Украины по футболу. Глава государства заявил, что форма шокирует.

С одеждой Зеленский попозировал для фото, которое выложил в своем Инстаграме.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней - несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна - единственная и неделимая. Крым - это Украина", - гласит подпись к снимкам Зеленского с футболкой.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о скандале, вызванном новым видом формы.

Мы также сообщали, что дизайн формы похвалили в американском посольстве. "Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - гласит пост посольства в Твиттере, отмеченный тэгом "Крым - это Украина".

Кроме того, мы приводили мнение о том, что лозунг украинских националистов на спортивных футболках сборной уже не удивляет. И от него совсем недалеко до футболок с вольсфангелями.