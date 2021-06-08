Кабинет министров упростил оформление аренды водных объектов в Украине
Кабинет Министров утвердил Типовой договор аренды земли в комплексе с расположенным на ней водным объектом.
Соответствующее правительственное постановление № 572 от 2 июня 2021 года вступило в силу 8 июня, передает Юрлига.
Решение принято во исполнение Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками".
Принятое решение позволяет одновременно оформить аренду искусственного водоема - пруда или водохранилища, земельного участка под водоемом и под прибрежной защитной полосой или гидротехническим сооружением, сообщает Правительственный портал со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Типовой договор упрощает процедуру оформления.
Решением предусмотрено:
- будет заключаться один договор вместо двух - на искусственный водоем, земельный участок под водоемом и под прибрежной защитной полосой или гидротехническим сооружением;
- типовой договор учитывает интересы других водопользователей, осуществляющих спецводопользование, и запрещает арендаторам препятствовать их деятельности;
- арендатор должен осуществлять меры по охране и улучшению экологического состояния водного объекта и придерживаться установленных режимов работы.
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