Кабинет Министров утвердил Типовой договор аренды земли в комплексе с расположенным на ней водным объектом.

Соответствующее правительственное постановление № 572 от 2 июня 2021 года вступило в силу 8 июня, передает Юрлига.

Решение принято во исполнение Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками".

Принятое решение позволяет одновременно оформить аренду искусственного водоема - пруда или водохранилища, земельного участка под водоемом и под прибрежной защитной полосой или гидротехническим сооружением, сообщает Правительственный портал со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Типовой договор упрощает процедуру оформления.

Решением предусмотрено:

- будет заключаться один договор вместо двух - на искусственный водоем, земельный участок под водоемом и под прибрежной защитной полосой или гидротехническим сооружением;

- типовой договор учитывает интересы других водопользователей, осуществляющих спецводопользование, и запрещает арендаторам препятствовать их деятельности;

- арендатор должен осуществлять меры по охране и улучшению экологического состояния водного объекта и придерживаться установленных режимов работы.

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