Во вторник, 8 июня, старейший в мире дилер почтовых марок британская фирма Stanley Gibbons приобрела марку "Британская Гвиана" 1856 года за $8,3 млн.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Twitter.

Речь идет о самой известной и самой дорогой марке в мире. Она будет выставлена во флагманском магазине Stanley Gibbons в Лондоне. Компания также намерена сделать марку доступной для широкой публики с помощью создания цифровой коллекции.

Помимо этого, для финансирования покупки Stanley Gibbons получила беспроцентный кредит от Phoenix S.G., которая является мажоритарным акционером компании.

"Эта покупка является новым и крайне важным шагом в возрождении старейшего в мире дилера почтовых марок", - заявил председатель совета директоров компании Гарри Уилсон.

В свою очередь, Stanley Gibbons рассматривает возможность партнерства с Castelnau Group, которая контролируется Phoenix Asset Management Partners и собирается создать новую цифровую платформу для торговли предметами коллекционирования.

Также акции Stanley Gibbons во вторник подорожали на 3,4%.

Скриншот: twitter.com/StanleyGibbons

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