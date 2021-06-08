Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал причину поражения Армении во время прошлогоднего обострения конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, от армян отвернулся Бог.

Об этом политик сказал на предвыборной встрече с жителями Арагацотнской области, которая транслировалась в его Фейсбуке.

"Самый важный и тяжелый вопрос - почему нас постигла такая неудача в 2020 году. Этому могут быть разные объяснения. Мы думаем о политических, военных, геополитических, экономических, морально-политических причинах. Сегодня по пути сюда у меня возникла мысль. Пусть она не покажется вам странной. Возможно, Бог отвернулся от нас, как написано в 12-м псалме", - заявил Пашинян.

Он также добавил, что армяне, по его мнению, сами не замечают, что живут в раю.



"Я хочу сообщить вам одну новость: мы живем в раю. И эта мысль возникает у меня, когда я посещаю разные регионы республики, проезжаю по местам, где раньше не был или которые не замечал. Мы на самом деле живем в раю, но мы не были способны и пока не можем наслаждаться этим раем. Это на самом деле Земля обетованная. Когда я смотрю на поля и вижу, какая их часть обработана, понимаю, что мы живем в Эдемском саду, большая часть которого не обработана", - сказал Пашинян.

Избирательная кампания по выбору в парламент стартовала в Армении 7 июня. Для участия в выборах зарегистрированы 26 политических сил: 22 партии и четыре партийных блока. Внеочередные парламентские выборы назначены на 20 июня.

Как сообщала "Страна", на границе Армении и Азербайджан по-прежнему неспокойно. На выходных между военными двух стран произошла перестрелка из-за стада и пастуха.

А в конце мая Баку заявил о взятии в плен диверсионной разведгруппы Армении.