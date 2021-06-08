Верховный Суд отметил, что поскольку водитель находился в трудовых отношениях с предприятием-ответчиком и во время дорожно-транспортного происшествия, в результате которого истцу был причинен ущерб, выполнял трудовые обязанности, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что за вред, причиненный работником, несет ответственность работодатель.

Об этом говорится в постановлении ВС по делу № 213/994/16-ц от 16 апреля 2020 года.

Так, согласно ч. 1, 2 статьи 1172 ГК юридическое или физическое лицо возмещает вред, причиненный их работником при исполнении им своих трудовых (служебных) обязанностей. Заказчик возмещает вред, причиненный другому лицу подрядчиком, если он действовал по заданию заказчика.

Частью первой статьи 1188 ГК предусмотрено, что вред, причиненный в результате взаимодействия нескольких источников повышенной опасности, возмещается на общих основаниях, а именно:

вред, причиненный одному лицу по вине другого лица, возмещается виновным лицом; при наличии вины только лица, которому причинен вред, он ему не возмещается; при наличии вины всех лиц, деятельностью которых был нанесен ущерб, размер возмещения определяется в соответствующей доле в зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение.

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