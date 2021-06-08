Постановлением Кабмина от 2 июня 2021 года № 583 внесены изменения в постановление правительства, устанавливающее карантин. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что кроме всего прочего постановление расширяет перечень документов, при наличии которых разрешается пересекать границу страны на въезд во время карантина и избегать самоизоляции.

Список опубликован в Фейсбуке ведомства.

Как отметили в службе, отныне иностранцам и лицам без гражданства (в том числе обладателям вида на жительство в Украине) для въезда в Украину кроме полиса (свидетельства, сертификата), покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19 и обсервацией и действующего на весь срок пребывания в Украине, необходимо иметь:

или отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР;

или экспресс-тест на определение антигена к коронавирусу, проведенный не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы;

или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный на английском языке или с переводом на английский язык.

В случае отсутствия необходимых документов в пересечении государственной границы для въезда в Украину будет отказано.

Эти нормы не касаются нескольких категорий граждан, определенных в постановлении правительства.

Кроме этого, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, при пересечении границы на въезд не подпадают под самоизоляцию, среди прочего, при наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена к коронавирусу, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения границы, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Также в службе напомнили, что справки о тестировании и вакцинации не требуются детям до 12 лет.

Как писала "Страна", ранее Кабинет министров опубликовал изменения, внесенные в его "карантинное" постановление № 1236 от 9 декабря 2020 года.

Мы также писали, что в Минздраве призвали украинцев не путать свидетельство о вакцинации и ковидные сертификаты.