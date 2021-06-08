В Броварах Киевской области случилась конфликт между двумя нетрезвыми мужчинами, который закончился поножовщиной.

Видео опубликовал портал "Киев оперативный".

"Суть конфликта не меняется уже тысячелетиями - честь дамы. Эти два пьяных рыцаря сражались именно из-за неё. Один (тот что слева) обозвал даму нехорошим словом, а второй - пошёл защищать ее честь. Бойня длилась недолго - ровно до того момента, как рыцарь справа достал нож и немного порезал им шею своего противнику. Потом скорая, полиция, ну и дальше на видео", - говорится в комментарии.

Ранее "Страна" рассказывала, как в апреле в Борисполе произошла поножовщина между иностранцами, когда во время конфликта один из них схватился за нож для рубки мяса и начал наносить удары своему оппоненту и даже отрубил три пальца руки, а также изуродовал кисть руки и бедро.

Еще мы писали о том, как в кафе в центре Киева экс-нардеп от "Свободы" устроил поножовщину из-за русского языка.

Этот инцидент был еще в феврале. Очевидцы рассказали, что в кафе вошли Гелевей с другом, с явными признаками алкогольного опьянения, и затеяли конфликт с официанткой из-за обслуживания на русском языке.