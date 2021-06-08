Верховный суд Украины вынес вердикт в деле об иске главы УПЦ Киевского патриархата Филарета. Иск касался признания недействительным результатов поместного собора ПЦУ 2018 года, на котором было объявлено о создании этой церкви.

Если бы суд удовлетворил иск, это могло привести к признанию недействительным и создание самой ПЦУ.

Постановление Верховного суда было вынесено еще 19 мая, а опубликовано в Едином госреестре судебных решений 4 июня.

Как сказано в постановлении, Верховный суд пришел к выводу, что решения, принятые поместным собором, священным синодом, митрополитом Киевским и всея Украины, предстоятелем ПЦУ не являются решениями, которые могут быть проверены национальным судом на соответствие требованиям законодательства или устава религиозной организации, поскольку такие решения являются внутренней деятельностью церкви. Вынесение государством в лице суда таких решений будет свидетельствовать о вмешательстве последнего в деятельность церкви путем присвоения функций церковного суда, что недопустимо, поскольку нарушает Конституцию Украины и законы Украины.

Суд посчитал, что поскольку оспариваемые в деле решения уставных органов религиозного объединения относятся к решениям по внутриорганизационной деятельности церкви и являются ее исключительной компетенцией, то заявленные требования об их обжаловании также не могут быть предметом судебного разбирательства в национальных судах.

"Государство, в том числе и судебная власть, не имеет права вмешиваться в деятельность церкви. Обжалование святейшим патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом действительности решений поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года в судебном порядке является, по сути, вовлечением государства в лице его судебных органов в предоставление анализа соблюдения каноническими образованиями требований их внутренних документов, а именно: устава об управлении УПЦ КП и устава ПЦУ, то есть вмешательством государства во внутреннюю деятельность церкви, что противоречит ч.3 ст.35 Конституции Украины и ст.5 закона № 987–XII", - сказано в тексте постановления.

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Киевской митрополии ПЦУ и изменил постановление Шевченковского райсуда Киева от 2020 года, отказавшего Филарету в открытии производства по его иску, исключив из нее разъяснение, что рассмотрение этого дела отнесено к юрисдикции хозяйственного суда. При этом постановление Киевского апелляционного суда, отменившего это решение Шевченковского райсуда, Верховный суд отменил.

Также решением Верховного суда с Филарета взыскан судебный сбор на подачу кассационной жалобы в размере 2 102 гривны в пользу Киевской митрополии ПЦУ.

Ранее Филарет давал большое интервью "Стране", в котором подробно рассказывал о своем конфликте с ПЦУ, переросшем в судебные тяжбы.

А в марте Филарет посоветовал президенту Зеленскому обратиться у Варфоломею за новым томосом, так как предыдущий-де ненастоящий и не обеспечивает реальной автокефалии украинской церкви.