Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной, которую получил от мужчины из толпы в рамках своего турне по стране.

"Не надо позволять агрессивно настроенным лицам овладевать дебатами, они этого не заслуживают", - туманно ответил он.

Напомним, мы публиковали видео, как президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время своего визита в город Дром в рамках турне по стране.

Инцидент произошел ранее сегодня днем, когда Эммануэль Макрон сел в свой автомобиль, покидая школу при отеле в Tain-l'Hermitage (Drôme), чтобы добраться до центра города Валенсия и пообедать в ресторане на террасе. Он решил выйти из авто раньше, чтобы поприветствовать собравшихся людей. Именно там один из присутствующих и ударил президента по лицу. По предварительным данным, после нападения были задержаны два человека.

Ранее "Страна" рассказывала, как Макрон выпил в Париже под тост "Будьмо!" и получил приглашение на бокал вина в Киев.

Еще мы писали, что во Франции военные написали открытое письмо Макрону об опасности исламизации страны и гражданской войны.