После скандала с русскими песнями сборной Украины к Евро из плейлиста удалили последнюю украинскую композицию
Футболисты сборной Украины полностью обновили плейлист команды на Чемпионат Европы по футболу - 2020. В связи с шумихой из-за обилия в нем российских исполнителей его составители удалили песни в исполнении соседей. Правда, теперь в нем нет и ни одной украинской группы или музыканта.
Плейлист выложен на сервисе Spotify.
В новом плейлисте теперь 50 песен: гимн Евро-2020 и 49 появившихся новых композиций - сплошь западных исполнителей. Из старого осталась одна - Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People, добавленная четыре дня назад.
Единственная украинская песня "Їхали козаки" в исполнении коллектива "Тінь Сонця" пропала.
В плейлист вошли как хиты уже далеко не первой свежести вроде "Rasputin" Boney M, так и песни уже нынешнего века вроде "Seven Nation Army" дуэта The White Stripes или "Lean On" от Major Lazer и DJ Snake.
Как писала "Страна", в первоначальной версии плейлиста было всего 15 композиций. Среди них фигурировал лишь один украинский трек, а более половины составляли исполнители из России.
Во вторую версию после скандала вошли девять композиций:
- Моргенштерн - "Дуло";
- Dead Blonde - "Мальчик на девятке";
- 10AGE - "Нету интереса";
- Blinding Lights - The Weeknd;
- Astronaut In The Ocean - Masked Wolf;
- Lil Nas X - Montero;
- The Business от Tiesto;
- официальная песня Евро-2020 Martin Garrix - We Are The People;
- Тінь Сонця - "Їхали козаки".
Как видно, в этом списке были три российских трека и один украинский, но и его удалили в новой редакции.
Ранее "Страна" сообщала, что сборная представила новую форму, на которой написан лозунг "Слава Украине! Героям слава".