Футболисты сборной Украины полностью обновили плейлист команды на Чемпионат Европы по футболу - 2020. В связи с шумихой из-за обилия в нем российских исполнителей его составители удалили песни в исполнении соседей. Правда, теперь в нем нет и ни одной украинской группы или музыканта.

Плейлист выложен на сервисе Spotify.

В новом плейлисте теперь 50 песен: гимн Евро-2020 и 49 появившихся новых композиций - сплошь западных исполнителей. Из старого осталась одна - Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People, добавленная четыре дня назад.

Единственная украинская песня "Їхали козаки" в исполнении коллектива "Тінь Сонця" пропала.



В плейлист вошли как хиты уже далеко не первой свежести вроде "Rasputin" Boney M, так и песни уже нынешнего века вроде "Seven Nation Army" дуэта The White Stripes или "Lean On" от Major Lazer и DJ Snake.

Как писала "Страна", в первоначальной версии плейлиста было всего 15 композиций. Среди них фигурировал лишь один украинский трек, а более половины составляли исполнители из России.

Во вторую версию после скандала вошли девять композиций:

Моргенштерн - "Дуло";

Dead Blonde - "Мальчик на девятке";

10AGE - "Нету интереса";

Blinding Lights - The Weeknd;

Astronaut In The Ocean - Masked Wolf;

Lil Nas X - Montero;

The Business от Tiesto;

официальная песня Евро-2020 Martin Garrix - We Are The People;

Тінь Сонця - "Їхали козаки".

Как видно, в этом списке были три российских трека и один украинский, но и его удалили в новой редакции.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная представила новую форму, на которой написан лозунг "Слава Украине! Героям слава".

Это ожидаемо вызвало недовольство России.