У Зеленского объяснили, как тема НАТО возникла в разговоре с Байденом
У Владимира Зеленского объяснили появление темы Плана действий по членству в НАТО в разговоре с Байденом, что вызвало конфуз с редактированием текста сообщения об этом на сайте Офиса президента.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, эту тему поднял Зеленский.
Президент Украины "акцентировал внимание на том, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом". По его мнению, продвижение Украины в НАТО, кроме прочего, - возможность достичь предпосылок для установления на Донбассе стабильного и прочного мира.
Президент Украины также заявил: "Время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом".
Напомним, что вчера вечером на сайте Офиса президента появилось сообщение о том, что Байден якобы поддержал предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.
По данным американских СМИ, Вашингтон высказал по этому поводу претензии, так как такого Байден не говорил.
После чего Офис президента исправил сообщение и удалил оттуда упоминание, что Байден поддержал ПДЧ для Украины.
Ранее "Страна" подробно анализировала разговор Байдена и Зеленского.