У Владимира Зеленского объяснили появление темы Плана действий по членству в НАТО в разговоре с Байденом, что вызвало конфуз с редактированием текста сообщения об этом на сайте Офиса президента.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, эту тему поднял Зеленский.

Президент Украины "акцентировал внимание на том, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом". По его мнению, продвижение Украины в НАТО, кроме прочего, - возможность достичь предпосылок для установления на Донбассе стабильного и прочного мира.

Президент Украины также заявил: "Время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом".

Напомним, что вчера вечером на сайте Офиса президента появилось сообщение о том, что Байден якобы поддержал предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

По данным американских СМИ, Вашингтон высказал по этому поводу претензии, так как такого Байден не говорил.

После чего Офис президента исправил сообщение и удалил оттуда упоминание, что Байден поддержал ПДЧ для Украины.

Ранее "Страна" подробно анализировала разговор Байдена и Зеленского.