Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко 8 июня проведет встречи в Вашингтоне. Кроме прочего на них он попытается убедить американских сенаторов ввести санкции против компании - оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом рассказал директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский.

"Главная цель делегации НАК - убедить американских сенаторов, являющихся соавторами PEESA/PEESCA (законодательных актов о санкциях - Ред.), подать новые изменения в законодательство, которые будут требовать применения американских санкций непосредственно для Nord Stream 2 AG и управленцев компании", - сказал Белявский.

Как писала "Страна", в середине мая Государственный департамент США заявил, что не будет вводить санкции против оператора трубопровода "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG. Многие конгрессмены-республиканцы выразили недовольство этим решением.

Однако не далее ка вчера госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что отказ вводить санкции против Nord Stream 2 AG может быть пересмотрен.