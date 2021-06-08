По итогам прошлого года Украина заняла шестьдесят восьмую строчку в рейтинге стран по "индексу благополучия2. ее обогнали многие страны Европы, Беларуси и Россия.

Соответствующий рейтинг SEDA составили Boston Consulting Group (BCG).

В топ-15 рейтинга, кроме Сингапура, Австралии и Новой Зеландии вошли только европейский страны. Согласно выводу исследования, более высокое общее благосостояние населения страны связано с большей устойчивостью к пандемии коронавируса.

Украина заняла в этом рейтинге 68 место, Молдова - 65, Россия и Беларусь - 53 и 47 соответственно.

Сообщается, что SEDA объединяет данные о результатах (таких как здоровье и образование) с квазиобъективными данными (такими как оценки управления). Он также оценивает, как страна работает по отношению либо ко всей совокупности из 143 стран, либо к отдельным аналогам или группам.

SEDA предлагает текущий моментальный снимок рейтинга устойчивого экономического развития страны, а также оценку прогресса с течением времени и дополняет чисто экономические показатели, такие как ВВП.

При этом SEDA не включает чисто субъективные оценки. Другие показатели, основанные на субъективных показателях, такие как те, которые используются в Отчете ООН о счастье, предлагают ценный дополнительный, но отдельный анализ. Фактически, BCG обнаружила сильную общую положительную корреляцию между оценками счастья ООН и оценками SEDA.

Используя показатели из общедоступных источников, SEDA оценивает эффективность страны по каждому параметру. Оценка основана на 40 индикаторах, основанных на самых последних доступных данных. Измерение каждого показателя нормализовано по шкале от 0 (самый низкий) до 100 (самый высокий). На основе этих нормализованных показателей рассчитывается балл по каждому из десяти параметров.

Напомним, в 2021 году Киев впервые попал в престижный рейтинг топ-100 городов мира, поднявшись со 139 места на 87 строчку рейтинга.

Также сообщалось, что по итогам прошлого года Киев оказался на 99-м из 100 мест в рейтинге городов мира по качеству жизни.