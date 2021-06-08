Власти Беларуси не ограничивали въезд в республику для украинских граждан, которые служили в служили в ВСУ и воевали на Донбассе, как об этом сообщили накануне СМИ. В стране для иностранцев действуют лишь коронавирусные ограничения, введенные еще в 2020 году.

Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

СМИ написали, что суд Волынской области вынес приговор бывшему украинскому военнослужащему, пытавшемуся незаконно переправить в Беларусь другого украинца, которому отказали во въезде в республику. На этом основании пресса сделала вывод, что Беларусь может запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, служившим в ВСУ.

"Каких-либо изменений нет. В Беларуси продолжает действовать постановление правительства, в соответствии с которым с конца прошлого года въезд иностранцев на территорию республики через наземные пункты пропуска ограничен в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - сказал представитель пресс-службы пограничников.



Он заверил, что никаких дополнительных ограничений в отношении украинских граждан не вводилось.

"Всем иностранцам в настоящее время ограничен въезд в республику Беларусь через наземные пункты пропуска. Гражданам Украины в том числе, наряду со всеми остальными иностранцами, въезд на территорию республики Беларусь ограничен в условиях борьбы с пандемией", - добавил представитель пресс-службы.

По словам собеседника агентства, информация в СМИ о якобы введении новых ограничений в отношении украинских граждан является надуманной.

"Отказы в пропуске иностранных граждан через госграницу есть, это практически ежедневная практика - как с белорусской, так и с украинской сторон. Такое бывает. Ничего нового в этой части нет", - заключил он.

Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году осенью во въезде в Беларусь отказали 595 иностранцам из Польши, Украины и Литвы.

Также мы писали, что с 1 сентября 2020 для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт.