Во время журналистского расследования выяснилось, что в течение последних пятнадцати лет богатейшим людям планетам удавалось избегать уплаты федерального подоходного налога США. Среди них основатель Tesla Илон Маск, глава Амазона Джефф Безос и финансист Джордж Сорос.

Об этом сообщает The News 24.

В ходе расследования оказалось, что самый богатый человек в мире Джефф Безос не заплатил федеральный подоходный налог налога в 2007 и 2011 годах. Основатель Tesla Илон Маск избежал выплаты в 2018 году.

Избегать уплаты налогам удавалось и бизнесмену Майклу Блумбергу, инвестору Карлу Айкану и финансисту Джорджу Соросу, причем последнему удавалось не платить федерального подоходного налога три года подряд.

Как считает портал журналистских расследований ProPublica, данная информация развенчивает миф о справедливости американской налоговой системы. Данные Налоговой службы показывают, что самые богатые люди могут абсолютно легально, платить незначительные для их состояния суммы. Они используют стратегии ухода от налогов, которые недоступны другим людям.

Состояние миллиардеров зависит от стоимости активов - акций и собственности. Согласно американскому законодательству налоги взимаются только с продажи этих активов.

В последние годы средняя американская семья зарабатывала около 70 000 долларов в год и платила 14 процентов федерального налога. Доходы, превышающие 628 000 долларов, облагаются налогом по ставке 37 процентов в этом году, но данные ProPublica показывают, что сверхбогатые успешно обходят эту систему.

Если сопоставить сумму, в которую Forbes оценивает рост состояния 25 богатейших американцев за период с 2014 по 2018 год, и сумму уплаченных ими налогов, то можно обнаружить, что налоговая ставка для них составила лишь 3,4 процента. Став богаче на 401 миллиард, они заплатили в общей сложности 13,6 миллиарда налогов.

В марте законодатели США выступили с инициативой ввести налог для сверхбогатых: авторы идеи надеялись, что это сделает экономику более справедливой и позволит собрать дополнительно 3 триллиона долларов налогов в течение 10 лет. Если бы закон был принят, 100 самых богатых американцев должны были бы выплатить 78 миллиардов долларов в 2021 году.

В декабре 2020 года стало известно, что Илон Маск решил переехать из Калифорнии в Техас, чтобы сэкономить на налогах.

Напомним, Илон Маск объявил о строительстве с нуля нового города в Техасе и дал ему название.

Также "Страна" сообщала, что в феврале за одну неделю Илон Маск разбогател на 11,5 млрд долларов.