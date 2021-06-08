В среду, 9 июня, в 11:00 Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты Семена Семенченко по поводу меры пресечения. Весной его арестовали по делу о создании частной военной компании без права внесения залога.

О суде написал в своем Фейсбуке сам Семенченко и призвал сочувствующих прийти и поддержать его.

В длинном посте он рассказал, что не был как все равнодушным, а на протяжении семи лет защищал народ и государство "против коррупции и торговли с врагом".

"9 июня, в 11, ул. Соломенская 2а, апелляционный суд по мере пресечения. Жду всех неравнодушных свободных украинцев. Это нужно не только мне и моим собратьям. Это нужно всем нам. Объединяться, говорить друг с другом, бороться и побеждать. И не "быть как все", - призвал в конце записи Семенченко.

Как рассказывала "Страна", кроме дела о создании незаконной ЧВК Семенченко является фигурантом производства об обстреле из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в 2019 году. По нему он проходит как подозреваемый.

От вердиктов судом экс-нардепу постоянно становится плохо. После ареста в конце марта по делу о ЧВК его госпитализировали с диагнозом "мерцательная аритмия", а после обвинения в обстреле телеканала он тоже попал в кардиореанимацию.

Мы подробно разбирали, как в истории с обстрелом появился экс-комбат.