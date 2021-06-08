В Одессе правоохранители задержали шестерых "активистов" общественной организации, которые в июле 2020 года совершили разбойное нападение на машинистов тепловоза и, угрожая битами, резиновыми дубинками и ножом, завладели дизельным топливом.

Об этом сообщается на сайте МВД.

7 июня оперативники провели обыски по месту жительства и в автомобилях фигурантов. У них изъяли мобильные телефоны, нож, предмет, похожий на пистолет. Одному из задержанных сообщили о подозрении.

Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбойное нападение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия для сообщения подозрений другим задержанным и привлечения преступной группы к ответственности.

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