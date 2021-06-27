27 июня в Украине отмечают День молодежи. Праздник выпадает на последнее воскресенье июня. Эту дату в июне отмечают еще с советского времени. В Украине ее утвердили официально с 1994 года.

По определению ООН, молодежь - это лица от 15 до 24 лет. В Украине закон определяет молодежи возрастные рамки от 14 до 35 лет. Причем были попытки снизить официальный возраст молодежи до 29 лет. В Стратегии Евросоюза молодыми считаются люди в возрасте 13-30 лет.

Есть много трактовок возраста молодежи. В последнее время говорят о том, что время наступления старости постепенно отодвигается и можно говорить о том, что фактически молодость длится до 50 лет, потом наступает зрелость, а с 70-75 - наступает старость.

Мечтай, достигай, радуйся.

Пусть после дождя будет радуга.

Пусть молодость яркой запомнится

И все желанья исполнятся.

Пусть жизнь будет полной приключений и приятных достижений. С Днем молодежи!

Желаю наслаждаться жизнью! И радоваться каждому дню.

Пусть молодость бьет через край. Как я это время люблю!

Пусть жизнь будет яркой и полной подарков. С Днем молодежи!

Молодость - прекрасное время. Пусть оно длится, как можно дольше. Смейся, люби, действуй!

Пусть душа будет молодой даже в 100 лет! Ведь это совсем не о возрасте.