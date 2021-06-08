В Южно-Африканской республике женщина родила сразу десять детей, поставив новый мировой рекорд. Госиаме Тамара Ситохле на 29 неделе беременности родила семь мальчиков и троих девочек.

Об этом сообщает Аfricanews.

"Я шокирована своей беременностью. Поначалу было тяжело. Я болела. Мне было тяжело. Это все еще сложно, но теперь я к этому привыкла. Я больше не чувствую боли, но все еще немного тяжело. Я просто молюсь, чтобы Бог помог мне выносить всех моих детей здоровыми, чтобы я и мои дети остались живы. Я буду счастлива этому", - говорила 37-летняя Госиаме Тамара Ситохле о своей беременности.

В итоге Ситхоле родила десятерых детей с помощью кесарева сечения на 29 неделе беременности. Она попала в книгу рекордов Гиннеса по количеству детей, рожденных одновременно. Сообщается, что ее беременность была естественной, она не проходила лечения бесплодия.

Напомним, предыдущий рекорд был установлен в мае, когда в Марокко 25-летняя женщина родила девятерню - пять девочек и четыре мальчика. Дети появились на свет с помощью кесарева сечения.

Также "Страна" сообщала, что весной прошлого года Во Франции впервые за 30 лет женщина родила шестеро малышей.