В SWIFT заявили о невыгодности отключения России от платежной системы
Международная платежная система SWIFT не собирается отключать Россию, поскольку это будет не выгодно всем. Такое мнение высказал исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT (Россвифт) Роман Чернов во время выступления в Госдуме, передает ТАСС.
"Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто - это никому не выгодно", - сказал он.
Напомним, 22 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС в новых санкциях отключить Россию от глобальной системы платежей SWIFT. После этого, 29 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой предлагается ввести ряд санкций в отношении РФ, если "Россия не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины". В том числе речь шла и об отключении от SWIFT. Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер. Несмотря на это в Кремле признали возможность отключения от SWIFT одной из потенциальных угроз и даже начали подготовку к такому сценарию.
Также "Страна" сообщала, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что ЕС не может отключить Россию от SWIFT. Он сообщил, что SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции.