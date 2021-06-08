Международная платежная система SWIFT не собирается отключать Россию, поскольку это будет не выгодно всем. Такое мнение высказал исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT (Россвифт) Роман Чернов во время выступления в Госдуме, передает ТАСС.

"Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто - это никому не выгодно", - сказал он.

Напомним, 22 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС в новых санкциях отключить Россию от глобальной системы платежей SWIFT. После этого, 29 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой предлагается ввести ряд санкций в отношении РФ, если "Россия не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины". В том числе речь шла и об отключении от SWIFT. Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер. Несмотря на это в Кремле признали возможность отключения от SWIFT одной из потенциальных угроз и даже начали подготовку к такому сценарию.

Также "Страна" сообщала, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что ЕС не может отключить Россию от SWIFT. Он сообщил, что SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции.