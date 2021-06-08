Правление Национального банка Украины согласовало кандидатуру австрийца Герхарда Бьош на должность председателя правления "Приватбанка" по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного регулятором, сообщает пресс-служба НБУ.

Герхардт Бьош назначен на должность сроком на пять лет. Как сообщили в пресс-служба "Приватбанка" добавили, что конкурс на должность председателя правления, в результате которого появился шортлист, был жестким и отвечал всем законодательным и нормативным требованиям.

Напомним, что 27 мая наблюдательный совет "Приватбанка" назначил Герхарда Бьоша главой правления. Его опыт работы в банках составляет 35 лет. До назначения, с 2010 года, Бьош занимал должность первого заместителя главы правления "Райффайзен банка Аваль".

Известно, что Бьош успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации.

Ранее "Страна" писала о том, что "Приватбанк" пригрозил заблокировать детские карточки, если родители не предоставят налоговые коды своих чад.

Также мы сообщали, что государство платит главе набсовета "Приватбанка" по 2 тысячи долларов в день.