Президент Украины Владимир Зеленский, который днем ранее предложил посадить миллиард деревьев за три года, выступил с предложение создать в Украине 1551 парк.

Об этом глава государства заявил на заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей в Днепре во вторник, 8 июня.

"Хочу предложить участникам нашего конгресса общую цель. А именно, 1551 новый парк. То есть, один новый парк в каждой общине. Другими словами, ну так, чтобы добавить юмора, все очень серозные под масками, другими словами, давайте сажать вместе", - сказал президент.

Напомним, 7 июня Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. Согласно данной программе в течение трех лет должны высадить миллиард деревьев. Стоимость такого проекта может составить несколько миллиардов гривень.

Также "Страна" сообщала, что по мнению министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского 80% саженцев в рамках "миллиарда деревьев Зеленского" обречены на смерть.